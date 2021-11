நான் வெளியே வந்ததற்கு வருத்தப்படவில்லை..ரசிகர்களும் வருத்தப்பட வேண்டாம்..ஆறுதல் கூறிய இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய பிறகு தன்னுடைய ரசிகர்களுக்காக இசைவாணி பேசிய வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது.

எனக்கு இதுவரைக்கும் வாக்களித்து ஆதரவு கொடுத்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

பலர் இவர் வெளியே வந்து விட்டதால் இனி அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க மாட்டோம் என்று கூறியதாகவும் அதற்கு அப்படி செய்யாதீர்கள் என அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறி இருக்கிறாராம் இசைவாணி.

English summary

There is no regret sadly that he came out of Bigg Boss. Isai vani has advised the fans not to be upset about my arrival.