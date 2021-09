கண்ணைக் காட்டி மிரட்டும் ஜூலி...பார்த்ததும் பரவசமான ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மாடர்ன் உடையில் போட்டோ ஷூட் நடத்தி போரடித்துவிட்டது என்று செல்பி எடுத்து ரசிகர்களை புல்லரிக்க வைத்திருக்கிறார்.

வெள்ளை உடையில் கொள்ளை கொள்ளும் அழகில் மேக்கப் எதுவுமில்லாமல் இவரைப் பார்த்த ரசிகர்களால் லைக் பட்டன் தெறித்து வருகிறது.

ஒரு காலத்தில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் அதிகமாக வந்து கொண்டிருந்த ஜூலிக்கு தற்போது ரசிகர்களின் வாழ்த்துக்கள் தான் குவிந்து வருகிறது.

English summary

After The Big Boss, not only fans but also negatives have emerged for the popular Julie. She stepped into modeling to correct her bad name with fans after the show. While his photoshoot photos have gone viral on the social media, fans are now well aware of him.