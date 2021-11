பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் காவியாவிற்கு கிடைத்த விருது...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்தரை ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்த காவியா அறிவு மணிக்கு கிடைத்த விருதுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகின்றனர்.

சமூக வலைத்தளத்திலும் இவருக்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் தற்போது ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கை விசாரித்த டிஎஸ்பி ஜெயராமன் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி ரெய்டு

இது ஆரம்பம் தான் இன்னமும் இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிக்காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Kavya Arivumani has won the Best Television Actress Award 2021 with Roy Fashion Events. Her fans have been congratulating her on this.