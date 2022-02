மனோரமாவின் கடைசி வரை நிறைவேறாத ஆசை.. எவ்வளவோ உழைத்தும் கிடைக்கவில்லையே..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திரைத்துறையில் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்துவந்த மனோரமா ஏங்கிய விஷயம் அவருக்கு கடைசிவரை கிடைக்காமலே போய்விட்டது.

எத்தனையோ சாதனைகளை புரிந்திருந்தாலும் மனோரமாவின் மனதிற்குப் பிடித்த அந்த ஒரு ஆசை மட்டும் நிறைவேறா விட்டாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஜெயித்தது ஏராளம் தான்.

English summary

Manorama, who had lived in the film industry for many years, lost her longing for the last thing.No matter how many accomplishments he has achieved, even if only that one wish that is dear to Manorama's mind has not been fulfilled, he has won a lot in his life.