மொக்கையான பாத்ரூம் ஜோக் சொன்ன அபிஷேக்...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பலபேர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ரியாலிட்டி ஷோவில் இப்படியா பேசுவார்கள் என்று அபிஷேகை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஜாலியாக பேசுகிறோம் என்பதற்காக என்ன வேணாலும் பேசலாமா என்று ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் கமெண்டுகளால் அர்ச்சனை செய்து வருகிறார்கள்.

பிரியங்காவை எப்போதுமே வம்பு இழுத்துக் கொண்டிருக்கும் அபிஷேக் இந்த முறை பேசி இருப்பது தான் ரசிகர்களை முகம் சுளிக்க வைத்திருக்கிறது.

English summary

Abhishek's shouts at Priyanka on the second day of the 5th season of Bigg Boss have created a stir among the fans. On seeing this, netizens have been roasting Abhishek with comments.