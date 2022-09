நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் வெற்றிமாறன் திரைப்படம்.. தீபாவளிக்கு டபுள் ட்ரீட் இருக்காமே.!!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் சூர்யாவை வைத்து ஜல்லிக்கட்டை மையமாக வைத்து வாடிவாசல் படத்தை இயக்கி வரும் வெற்றிமாறன் அடுத்ததாக அதே ஜல்லிக்கட்டை வைத்து 'பேட்டை காளி' என்ற திரைப்படத்தை தயாரிக்க உள்ளார்.

வெற்றிமாறன் தயாரிக்கும் இந்த படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.இயக்குனர் வெற்றிமாறன் தயாரிப்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்குள்ளாய் இருக்கும் இந்த படம் தீபாவளி அன்று ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் என்று அறிவிப்பு வந்துள்ளது.

English summary

'Pettai Kali' produced by Vetiramaran will be released on Aha Tamil OTT site. It has been announced that this highly anticipated film produced by director Vetiramaran will release on OTT on Diwali.