பார்க்கும்போது பத்திக்கிற போகுது...லாஸ்லியாவின் ஸ்லீவ்லெஸ் புடவையில் லாஸான ரசிகர்கள்.

oi-V Vasanthi

சென்னை : மாடர்ன் உடையில் தான் கவர்ச்சி காட்ட முடியும் என்று இல்லை புடவையில் வந்தாலும் லாஸ்லியாவை போல வந்தாலே போதும் என ரசிகர்கள் குதூகளிக்கின்றனர்.

லாவண்டர் புடவையில் பூத்துக்குலுங்கும் லாஸ்லியாவின் அழகை பார்த்து பல பேர் தூக்கத்தை தொலைத்து விட்டார்களாம்.

அடக்கமாக இவர் காட்டும் அழகை பார்த்து அசந்து போன ரசிகர்கள் கமெண்ட்களில் ஹாட்டின்களை பறக்க விடுகிறார்கள்.

பீச்சில் உட்கார்ந்து.. நவரசத்தைக் கொட்டிய லாஸ்லியா.. விடாமல் ரசிக்கும் ரசிகர்கள்!

fans wish losliya a happy photo shoot in a sari. after bigg boss, losliya is doing many new films on the bigg screen.