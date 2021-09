ஒரு பக்கமாக காற்று வாங்க...தலையை சாய்த்து ரசிக்கும் கேப்ரில்லா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அடிக்கிற வெயிலுக்கு இதமாக மாடர்ன் உடையில் காற்று வாங்கும் கேப்ரில்லாவின் போட்டோவை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து தள்ளி வருகின்றனர்.

கலக்கலாக சிந்தும் அந்த புன்சிரிப்பில் இருக்கும் அர்த்தங்களை புரிந்துகொள்ள முடியாமல் ரசிகர்கள் தவிக்கிறார்கள்.

பொன் நகைகளே வேண்டாம் இந்த புன்னகையே போதுமே என்று கேப்ரில்லாவை பார்த்து ரசிகர்கள் இன்ஸ்டாகிராமை சுற்றி சுற்றி வருகின்றனர்.

அவ அடிக்கிற வேகமும் என் புள்ள துடிக்கிறதும் பார்த்து பதறி போய்ட்டேன்.. செஞ்சி பெண்ணின் கணவர் கண்ணீர்

English summary

The photos posted by Gabriella in modern attire have received a warm response from fans and his fans are congratulating him on his presence in the Big Boss dance jodi.