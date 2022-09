ராஜமாதாவுக்கு சின்னத்திரையின் சித்தி சொன்ன சூப்பர் வாழ்த்து... இதை எதிர்பார்க்கலையாம் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:சக நடிகையும் தோழியுமான ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கூறி ராதிகா சரத்குமார் ட்டுவிட் செய்துள்ளார்.

அதை தொடர்ந்து பல சினிமா பிரபலங்களும், டிவி சேனல்களும் ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

நீலாம்பரியாக தமிழ் ரசிகர்களிடமும், ராஜமாதாவாக இந்திய ரசிகர்கள் மனதில் இருக்கும் ரம்யா கிருஷ்ணன் மேலும் பல உயரங்களை காண ராதிகாவுடன் இணைந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் ரசிகர்களும் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

பெங்களூர் மழை வெள்ளம் பின்னணி.. 28 எம்எல்ஏக்களில் ரியல் எஸ்டேட்டில் 26 பேர்.. பரபரத்த நடிகை ரம்யா!

English summary

Radhika Sarathkumar has tweeted to wish actress Ramya Krishnan on her birthday. Following that, many film celebrities and TV channels are wishing Ramya Krishnan on her birthday. Ramya Krishnan's fans, who are in the hearts of Tamil fans as Nilambari and Indian fans as Rajamata, are wishing her to see more heights along with Radhika.