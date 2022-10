ட்ரெய்னிங் சென்ற சந்தியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த சிவகாமி..மீண்டும் முதலில் இருந்தா? ராஜா ராணி 2

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜா ராணி 2 சீரியலில் சிவகாமி மீண்டும் சந்தியாவிடம் சத்தியம் வாங்கி இருக்கிறார்.

சந்தியாவின் ஐபிஎஸ் கனவு நிறைவேற வேண்டும் என்றால் சிவகாமி சொல்வதை செய்தால் தான் முடியும் என்று கராறாக பேசியிருக்கிறார்.

சிவகாமியின் சத்தியத்தை நினைத்து சந்தியா அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் இனி எடுக்கப் போகும் முடிவிற்காகத்தான் ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்.

English summary

Raja Rani 2 serial which is being aired on Vijay TV, Sivakami has again taken an oath from Sandhya. If Sandhya's IPS dream is to come true, she has said that she can only do what Sivakami says. Although Sandhya is shocked by Sivakami's oath, the fans are waiting for her decision.