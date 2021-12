ரோஜா சீரியல் நடிகைக்கு குழந்தை பிறந்தாச்சு..மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்..என்ன குழந்தை தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரோஜா சீரியலின் வில்லி ஷாம்லிக்கு குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

தன்னுடைய குழந்தையின் வருகையால் மகிழ்ச்சியில் ஷாமிலியின் குடும்பம் உள்ளது.

தனக்கு குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்த ஷாமிலிக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Shamili, who played the character of Anu as negative role in the serial Roja, has given birth to a baby girl. His fans have been congratulating him.