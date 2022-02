குழந்தைகளுக்காக சீரியல் நடிகை செய்த செயல்..இந்த மனது யாருக்கும் வராது..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

சென்னை: கலர் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் இதயத்தை திருடாதே சீரியல் கதாநாயகி செய்த செயல் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

என்னதான் பிஸியாக இருந்தாலும் குழந்தைகளுக்காக ஹேமா செய்த செயலுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

Idhayathai Thirutathe Serial: பிப்ரவரி 14 காதலர் தினத்தன்று.. இதயத்தை திருடாதே!

English summary

Hema Bindu has now gone to a home for the destitute and given a pleasant surprise to the children. He also posted on Instagram that he thought the moment he made the children happy was a great treasure and thanked them for it.