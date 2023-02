பிரபல சீரியலில் ஜோடியாக நடிக்கும் சினேகன்- கன்னிகா... ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம்.. கதையே மாறிப்போச்சு

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் இறுதி எபிசோட்டில் சினேகன் மற்றும் கன்னிகா இருவரும் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள இருக்கின்றனர்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் முதல் பாகம் அடுத்த வாரத்தோடு முடிவடைய இருக்கிறது.

இந்த சீரியலில் கடைசி எபிசொட்டில் சினேகன் மற்றும் கன்னிகா இருவரும் நடிக்க இருக்கிறார்கள். இந்த வீடியோவை கன்னிகா தற்போது பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கல்யாண வீடு சீரியலில் கன்னிகா ஏற்கனவே கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார்.

அடுத்த வாரத்தோடு முடிவடையும் பாரதிகண்ணம்மா..கடைசி நேரத்தில் அறிமுகமாகும் முன்னணி வெள்ளித்திரை நடிகர்

English summary

The first part of Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV will end next week.Both Snegan and Kannika will act in the last episode of this serial. Kannika has now shared this video.Kannika had already played the female lead in the serial Kalyana Veedu which aired on Sun TV.