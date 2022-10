வெளிவந்த ராதிகாவின் உண்மையான முகம்.. கோபி இனி எடுக்கப் போகும் புது முடிவு- பாக்கியலட்சுமி எபிசோட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபி ராதிகாவின் நடவடிக்கைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள தொடங்கியிருக்கிறார்.

பாக்கியலட்சுமி வீட்டில் இதுவரைக்கும் கோபி அதிகாரமாக நடந்து கொண்டிருந்தவருக்கு தற்போது ராதிகாவின் வீட்டில் தனக்கு நடக்கும் அவமானங்களை பலமுறை எண்ணிப் பார்த்து வருகிறார்.

English summary

Gopi has started to understand about Radhika's activities in the Bakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV. Gopi, who used to be the authority in Bakkiyalakshmi's house, is now counting the insults that are being done to him in Radhika's house many times.