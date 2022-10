கோபிக்கு ராதிகா வீட்டில் கிடைக்கும் அவமானங்கள்.. ராதிகாவின் புது கண்டிஷன்.. வேதனை தொடங்கிருச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இதுவரைக்கும் ஆட்டம் போட்டு வந்த கோபிக்கு ராதிகா வீட்டில் அவமானங்கள் நடக்க துவங்கியிருக்கிறது.

பாக்கியா கோபியின் மீது இருக்கும் பாசத்தையும், வெறுப்பையும் ஒரு சேர கண்களில் காட்டி பார்ப்பவர்களுக்கு அனுதாபத்தை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் செய்து இருக்கிறார்.

கோபியை அடித்து விரட்டிய ராதிகா.. இவ்வளவு சீக்கிரம் நடந்து விட்டதே.. பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

English summary

Radhika has started insulting Gopi, who has been acting in the Bakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV. Bakkiya is showing her affection and hatred towards Gopi in a way that makes viewers feel sympathy.