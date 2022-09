அப்பாவின் அன்பு ஒரு காவியம் என்பதை காட்டிய குழந்தை.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆனந்தமாக இருக்க அறிவு தேவை இல்லை அன்பு போதும் என்று தற்போது நீயா நானா நிகழ்ச்சியும் ஒரு குழந்தை நிரூபித்துள்ளது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் நடந்த நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு தான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கணவனை மனைவி ஏளனப்படுத்தி சிரித்தாலும் அவருடைய குழந்தை தனது அப்பாவின் தியாகத்தை புரிந்து கொண்டது தான் தற்போது பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.

போதும் இத்தோடு முடித்துக் கொள்ளலாம்.. இனி மகாலட்சுமி பேச்சை எடுக்காதீங்க.. ரவீந்தருக்கு என்னாச்சு?

English summary

A child reveals his love for his father to Gopinath's questions on Vijay TV's show Neeya Nana. Now more and more wishes for the child are increasing on social media.