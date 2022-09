பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அறிமுகமாகும் புது நடிகை.. மாறப்போகும் கதை..திரைப்படங்களை மிஞ்சிடுவாங்க போல

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் புது கேரக்டராக விஜே லயா அறிமுகமாகி இருக்கிறார் என்று அவர் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

விஜே மற்றும் டிக் டாக் பிரபலமான லயா தற்போது ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் மீனாட்சி பொண்ணுங்க என்னும் சீரியலில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

வி ஜே லயா பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் என்ன கேரக்டரில் நடிக்கப் போகிறார் என்று ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் இருந்த நிலையில் தற்போது அவருடைய கேரக்டர் தான் இந்த சீரியலுக்கே கதைக்கே மாற்றத்தை கொடுக்கப் போகிறது என்ற உண்மையை உடைத்திருக்கிறார்.

இந்த படத்தை நல்லா உற்று பாருங்க.. 2 பறவைகள் தெரிந்தால் நீங்கதான் செம ஸ்மார்ட்!

English summary

VJ Laya shared the making video of Bharthi Kannamma serial on her Instagram page. Seeing this, fans are saying that many twists are waiting for the serial.