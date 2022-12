திருமணமான ஒரு சில நாட்களில் ரித்திகா வெளியிட்ட பதிவு.. உருக்கமாக பிரார்த்திக்கும் ரசிகர்கள்!

Television

சென்னை: விஜய் டிவியை சார்ந்த ரித்திகா சமீபத்தில் தான் திருமணம் முடிந்திருந்தார். இந்த நிலையில் அவருடைய பிறந்தநாளுக்கு அவர் செய்த உதவிக்காக ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆக உருக்கமாக பிரார்த்திக்கிறார்கள்.

கணவரோடு ஹனிமூன் சென்று இருக்கும் ரித்திகா தன்னுடைய சார்பாக ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு தன்னுடைய பிறந்தநாளில் சாப்பாடு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். அதற்கு அவர்கள் நன்றி கூறிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

Vijay TV's Rithika got married recently. At this stage fans are fervently praying to him for his help on his birthday.Rithika, who is on her honeymoon with her husband, has sent food to an orphanage on her behalf on her birthday. Many fans are sharing the video in which they thanked him.