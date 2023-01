விஜய் டிவியின் பிரபல சீரியலில் அறிமுகமாகும் பிக்பாஸ் ஷிவின்... கடைசி நேரத்தில் அதிரடி மாற்றங்கள்

பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் சிறப்பு விருந்தினராக ஷிவின் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் என்ற தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு முதல் முறையாக ஷிவினுக்கு சீரியலில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் ஷிவின் நடிக்க இருக்கிறார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

இன்னும் சில நாட்களில் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பாகம் முடிவடைய இருக்கும் நேரத்தில் ஷிவினுடைய அறிமுகத்தால் பல்வேறு ட்விஸ்ட் ஏற்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அடுத்த வாரத்தோடு முடிவடையும் பாரதிகண்ணம்மா..கடைசி நேரத்தில் அறிமுகமாகும் முன்னணி வெள்ளித்திரை நடிகர்

After Bigg Boss Tamil Season 6, Shivin has got an opportunity to act in a serial for the first time. There are reports that Shivin is going to act in the Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV. In a few days, when the first part of the Bharathikannamma serial will end, there are reports that there will be various twists due to Shivin's introduction.