ரட்சிதாவின் கணவர் சொன்னது போலவே நடந்து விட்டதே! நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ராபர்ட் செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஆறாவது வாரத்தில் வெளியேற்றப்பட்ட ராபர்ட் மாஸ்டர் கூறிய கருத்தை நெட்டிசன்கள் பலர் கலாய்த்து வருகின்றனர்

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் ராபர்ட் மாஸ்டர் இருக்கும்போதே அவர் வெளியே வந்தால் இதைத்தான் செய்வார் என்று ரட்சிதாவின் கணவர் கூறி இருந்தார். அதேபோலவே தற்போது ராபர்ட் மாஸ்டர் செய்திருக்கிறார்.

English summary

Many netizens are commenting on the comment made by Robert Master, who was evicted from Bigg Boss Tamil Season 6 in the sixth week. Rachitha's husband said that this is what he would do if Robert Master came out while Robert Master was still in Bigg Boss. Robert Master has also done the same.