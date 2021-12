தன்னுடைய தோழியின் மறைவுக்கு... நிகழ்ச்சியில் கதறி அழுத யாஷிகா.. பீல் பண்ணும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வருடத்தில் தான் அனுபவித்த மோசமான நிகழ்வு பற்றி யாஷிகா ஆனந்த் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கதறி அழுதுள்ளார்.

தன்னுடைய நெருங்கிய தோழியின் இழப்பு அவருக்கு பெருத்த அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

English summary

Yashika Anand cries on one of the shows about the worst event she has ever experienced this year.The loss of his close friend has come as a huge shock to him.