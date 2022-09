"வேலைவாய்ப்பின்மை, வெறுப்பு வாதம், வன்முறை..!" பாஜகவை குறி வைத்த ராகுல் காந்தி! ஆவேச பேச்சு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி, பாஜகவை மிகக் கடுமையாகச் சாடி பேசினார்.

பாஜகவுக்கு எதிராக மக்களைத் திரட்டும் வகையில் ராகுல் காந்தி நாடு முழுவதும் பாத யாத்திரை செல்கிறார். கன்னியாகுமரியில் தொடங்கும் இந்த யாத்திரை காஷ்மீரில் நிறைவடைகிறது.

ஒற்றுமை யாத்திரை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த யாத்திரையைக் கடந்த புதன்கிழமை முதல்வர் ஸ்டாலின் குமரியில் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Rahul Gandhi attacked the BJP has proved that hatred can be used politically and to win polls, but cannot generate employment: Rahul Gandhi targets BJP in his Kerala speech.