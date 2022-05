முஸ்லிம்கள் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு... பிசி ஜார்ஜ்க்கு மத்திய அமைச்சர் ஆதரவு

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் முஸ்லிம்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய கேரளாவின் மூத்த அரசியல்வாதி பிசி ஜார்ஜ் கைது செய்யப்பட்டார். இவருக்கு மத்திய இணையமைச்சர் முரளீதரன் மற்றும் பாஜக தலைலவர்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணியின் ஆட்சி நடக்கிறது. பினராயி விஜயன் முதல்வராக உள்ளார்.

இவர் கேரளா காங்கிரஸ், கேரளா காங்கிரஸ் (ஜோசப்), கேரளா காங்கிரஸ் (மணி), மதசார்பற்ற கேரளா காங்கிரஸ் கட்சிகளில் செயல்பட்டு வந்தார். 7 முறை எம்எல்ஏவாக இருந்துள்ளார். தற்போது கேரளா ஜனபாக்சம்(மதசார்பற்றது) கட்சியை துவங்கி தலைவராக உள்ளார். இவர் கோட்டயம் மாவட்டம் எரட்டுபேட்டா பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

மலட்டுத்தன்மை.. முஸ்லீம் கடையில் டீ சாப்பிட்டாதீங்க! கேரள காங் மூத்த தலைவர் பிசி ஜார்ஜ் பகீர்.. கைது

English summary

The Union Minister Muralidharan and BJP leaders has come forward supporting former MLA P C George, arrested for his controversial remarks against the Muslims.