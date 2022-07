ஆடி மாதத்தில் கடக சூரியனை பார்க்கும் மகர சனி.. பாதிப்பு யாருக்கு பரிகாரம் என்ன?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனியும் செவ்வாயும் பகை கிரகங்கள் ஒரு ராசியில் சஞ்சரித்தாலோ பார்த்துக்கொண்டாலோ பிரச்சினைதான். அதுபோல சூரியனும் சனியும் ஒரே ராசியில் சஞ்சரித்தாலோ எதிர் எதிராக பார்த்துக்கொண்டாலோ பாதிப்புதான். கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சூரியனுக்கு மகர ராசியில் பயணிக்கும் வக்ர சனியின் பார்வை கிடைக்கிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பாதிப்பு வரும் பரிகாரங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் பார்க்கலாம்.

ஜோதிடத்தில் சூரியன் சனிக்குப் பகைவன், சனி சூரியனுக்குப் பகைவன் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சூரியன் சனி சேர்க்கை இருந்தால் அரசு வேலை நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று சொல்வார்கள்.

கோச்சார ரீதியாக சூரியன் சனி சேர்க்கை மற்றும் பார்வையானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை மற்றும் தொழிலில் பாதிப்பை உருவாக்கும். இந்த கால கட்டத்தில் யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Kadaga rasi Sun vision Makaram Saturn: (கடக சூரியனைப் பார்க்கும் மகர சனி பாதிப்பு யாருக்கு பரிகாரம் என்ன) Sun Saturn combination and vision can create impact on work and career for some astrologers. let's see who will be affected.