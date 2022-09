திருமலையில் ஈஸியா சுற்றி வரலாம்.. கூகுள் மேப் வசதியுடன் க்யூ ஆர் கோடு ஸ்கேன்.. தேவஸ்தானம் அசத்தல்

News

திருமலை: திருமலையில் உள்ள இடங்களை பக்தர்கள் எளிமையாக தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் 'க்யூ ஆர் கோடு ஸ்கேன்' வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரம்மோற்சவத்தில் பரிசோதனை முறையில் இந்த புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து தினமும் லட்சக்கணக்கில் பக்தர்கள் வருகின்றனர். பிரம்மோற்சவ விழா இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க உள்ளதால் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

திருமலைக்கு ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் தங்கும் அறைகள் உள்ள இடத்துக்கு செல்லவும் விரும்பிய பகுதிகளை பார்க்கவும், சுவாமி தரிசனம், லட்டு பிரசாதம், உணவு கூடம் போன்றவற்றுக்கு செல்ல வழி தெரியாமல் தவிக்கின்றனர்.

Tirumala Tirupati devasthanam launches QR code facility to guide devotees in Tirumala: The facility of 'QR line scan' has been introduced so that the devotees can easily know the places in Tirumala. Executive Officer Dharma said that this new scheme will be implemented on an experimental basis in Brahmamotsavam.