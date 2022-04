2022 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை.. குறைத்த சர்வதேச நிதியம்.. ஓ இது தான் காரணமா

Delhi

டெல்லி: நடப்பு 2022 நிதியாண்டில் இந்தியா மிகவும் வலுவான வளர்ச்சியை அடையும் என்றும் சர்வதேச நிதியம் கணித்துள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக உலகின் அனைத்து நாடுகளின் பொருளாதாரமும் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா, தொடங்கி உலகின் அனைத்து நாடுகளின் பொருளாதாரமும் கடந்த 2020 கடுமையாகச் சரிந்தது.

கொரோனா வேக்சின் உள்ளிட்ட பலகட்ட நடவடிக்கைக்குப் பின்னரே உலகம் மெல் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வருகிறது. இந்தச் சூழலில் சர்வதேச நிதியம் 2022ஆம் ஆண்டிற்கான பல்வேறு நாடுகளின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

International Monetary Fund projected a fairly robust growth of 8.2 per cent for India in 2022: (நடப்பு 2022 ஆண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும்) India will be the fastest-growing major economy in the world.