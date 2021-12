போக்சோ கேஸ்களில் சர்ச்சை தீர்ப்பு.. புஷ்பா கணேடிவாலாவை நிரந்தர நீதிபதியாக்கும் பரிந்துரை நிராகரிப்பு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: போக்சோ சட்டம் தொடர்பாகப் பல சர்ச்சைக்குரிய தீர்ப்புகளை வழங்கிய மும்பை ஐகோர்ட் நீதிபதி புஷ்பா கணேடிவாலாவை நிரந்தர நீதிபதியாக்கும் பரிந்துரையை உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் 2ஆவது முறையாக நிராகரித்துள்ளது.

மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தின் நாக்பூர் கிளையில் நீதிபதியாக உள்ளவர் புஷ்பா கணேடிவாலா. இவர் கடந்த 2007இல் மாவட்ட நீதிபதியாகத் தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு ஜனவரி முதல் தடுப்பூசி.. அரசு அறிவிப்பு!

கடந்த 2019 பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி மும்பை உயர் நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதியாகவும் இவர் நியமிக்கப்பட்டார். அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி மாதத்துடன் இவர் மீண்டும் மாவட்ட நீதிபதி பதவிக்குத் திரும்ப உள்ளார்.

English summary

Justice Pushpa V Ganediwala, the Bombay High Court judge who delivered controversial orders like the "skin-to-skin" verdict in the sexual assault of a minor, will not be made a permanent judge.