'கடன் தவணை அவகாசம்'.. 'நாங்கள் பொருளாதார நிபுணர்கள் அல்ல'.. தலையிட முடியாது.. உச்ச நீதிமன்றம்

டெல்லி: கொரோனா 2வது அலையை காரணம் காட்டி வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் கடன் தவணை செலுத்த அவகாசம் வழங்க முடியாது.. உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் தலையிட உச்ச நீதிமன்றம் விரும்பவில்லை என்றும், தாங்கள் பொருளாதார நிபுணர்களும் கிடையாது,. எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க விரும்பவில்லை என்றும் கூறி மனுவை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

கொரோனா பரவலின் முதல் அலையின் போது முழு ஊரடங்கு நாடு முழுவதும் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக மத்திய அரசு, வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் வாங்கிய கடன்களின் தவணையை செலுத்த 6 மாதம் அவகாசம் அளித்தது. அந்த ஆறு மாத காலத்தில் கடன் கட்டாதவர்களின பட்டியல் சிபிலும் சேர்க்கப்படவில்லை.

The Supreme Court on Friday refused to entertain a plea seeking directions to the Central government to permit all lending institutions to grant interest-free moratorium on term loans amid the COVID-19 pandemic.