கேட்கவே பதறுதே.. சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த முன்னாள் ராணுவ வீரர்! சாட்டையை சுழற்றிய நீதிமன்றம்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலத்தில் சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் முன்னாள் ராணுவ வீரருக்கு 25 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து ஹைதராபாத் சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கடந்த 2017ம் ஆண்டு செகந்திராபாத் கண்டோன்மென்ட்டில் ஒரு குடும்பம் ஒன்று தங்களது இரண்டு குழந்தைகளுடன் வந்திருக்கிறது. அப்போது டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏற்பட்ட குழப்பம் காரணமாக அதனை சரி செய்வதற்கு பெற்றோர்கள் இருவரும் டிக்கெட் கவுன்டர் அருகே சென்றிருக்கின்றனர். இவர்களுடன் வந்த சிறுவன் ஒருவனும் சிறுமி ஒருவரும் தனியாக நின்றுக்கொண்டிருந்துள்ளனர். அங்கே வந்த நபர் ஒருவர் தன்னை ரயில் நிலைய பொறுப்பாளர் குமார் என சிறுவர்களிடம் கூறியுள்ளார்.

அதன் பின்னர் ஏன் தனியார் நிற்கிறீர்கள் என்று விசாரித்திருக்கிறார். அவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்கள் டிக்கெட் கவுன்டருக்கு சென்றிருப்பதை கூறியுள்ளார்கள். இதனையடுத்து இங்கு நிற்க வேண்டாம் இது ஆபத்தான இடம் எனக்கூறி அலுவலகத்திற்கு அழைத்துள்ளார். முதலில் தயங்கிய சிறுவர்கள் பின்னர் அவருடன் சென்றார்கள். ஆனால் குமார் இவர்களை ஒரு அறையில் அடைத்து வைத்து சிறுவனை தாக்கியுள்ளார்.

English summary

A special court in Hyderabad has sentenced an ex-soldier to 25 years of rigorous imprisonment for raping girls in Telangana. His target is the girls accompanying their parents at the railway station. When the parents go to buy tickets, he talks to the girls and brings them alone and rapes them. A girl has been affected by him. Another girl was about to be assaulted, but it was prevented.