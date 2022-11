விவாகரத்து வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி?.. நிகழ்ச்சியை ஒன்றாக தொகுத்து வழங்கும் சானியா-சோயிப் ஜோடி

International

இஸ்லாமாபாத்: சானியா மிர்சா - சோயிப் மாலிக் நட்சத்திர ஜோடி விரைவில் விவாகரத்து செய்யப்போவதாக வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில், பாகிஸ்தானில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்றை இணைந்து தொகுத்து வழங்க இருப்பதாக இந்த ஜோடி அறிவித்துள்ளது.

நட்சத்திர தம்பதிகளான சானியா - சோயிப் மாலிக் ஜோடி விரைவில் பிரியப்போவதாக கடந்த சில நாட்களவே வதந்திகள் பரவி வருகின்றன.

இதற்கு ஏற்றார் போல சானியாவும் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் உருக்கமாக பதிவிட்டு வந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Sania Mirza - Shoaib Malik star couple has announced that they will co-host a show to be aired in Pakistan amid rumors of an imminent divorce.