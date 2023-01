ஜாதகம் சரியில்ல.. 5 ஆண்டாக காதலித்து கழற்றிவிட்ட விஏஓ! திருமணத்தை தடுக்க இழிசெயல் -கைது செய்த போலீஸ்

Kancheepuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாடு அரசு பணிகள் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்பில் படிக்க வந்த பெண்ணை 5 ஆண்டுகளாக காதலித்த விஏஓ ஜாதகம் சரியில்லை என்று கூறி திருமணம் செய்ய மறுத்த நிலையில், அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயமான ஆணுக்கு இருவரும் தனிமையில் நெருக்கமாக இருந்த புகைப்படத்தை அனுப்பிய நிலையில் அவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுரமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ். இவர் வல்லக்கோட்டை என்ற ஊரில் கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவர் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு மதுரமங்கலம் பகுதியில் நடைபெற்று வந்த டிஎன்பிஎஸ்சி வகுப்பில் படித்துவந்தபோது உள்ளாவூர் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிவரஞ்சனி (வயது 26) என்ற பெண்ணை சந்தித்து பழகி உள்ளார்.

English summary

VAO Rajesh had been in love with a women for 5 years and refused to marry her due to horoscope. Police arrested and jailed him for sending a photo of her to stop marriage.