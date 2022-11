திடீரென உடைந்துபோன நடைமேம்பாலம்.. 60 அடி உயரத்தில் இருந்து தண்டவாளத்தில் விழுந்த 20 பயணிகள்.. ஷாக்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் திடீரென்று நடை மேம்பாலத்தின் இருந்த சிலாப்புகள் இடிந்து விழுந்த நிலையில் 60 அடி உயரத்தில் இருந்து ரயில்வே பயணிகள் அந்தரத்தில் பறந்து வந்து தண்டவாளத்தில் விழுந்த ஷாக் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சந்திராபுரா அருகே உள்ள பல்லர்ஷா எனும் ரயில் நிலையம் உள்ளது. இந்த ரயில் நிலையம் 5 பிளாட்பாரத்தை கொண்டுள்ளது.

இதனால் பயணிகள் வசதிக்காகத ரயில் நிலையத்தில் நடை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமேம்பாலங்கள் தண்டவாள பாதைக்கு மேல் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கு திமுகவில் முக்கிய பொறுப்பு.. பதவி பெற்ற மந்திரிகளின் மகன்கள்!

English summary

In Maharashtra, a railway passenger flew from a height of 60 feet and fell on the tracks when the sleepers of the footbridge suddenly collapsed.