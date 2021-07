ஆஸி.யில் இருந்து இந்தியா திரும்பும் 14 கலை பொருட்கள்.. தமிழ்நாடு வரும் சோழர் கால கலை பொக்கிஷங்கள்

Sydney

oi-Velmurugan P

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் கன்பெர்ரா தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் கலை மற்றும் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் திருஞானசம்பந்தர் சிலைகள் உள்பட 8 பழங்கால சிலைகள் மற்றும் ஆறு ஓவியங்கள் உள்பட இந்தியாவிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட உள்ளன. ஆஸ்திரேலிய அரசு சிலைகளை இந்தியாவிற்கு திருப்பி அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிலை கடத்தல் குற்றவாளியான சுபாஷ் கபூர் இந்தியாவில் இருந்து சட்டவிரோதமாக பழங்கால சிலைகள், அரிய பொக்கிஷங்களை கடத்தி அவற்றை ஆஸ்திரேலியாவில் விற்றுவிட்டார்.

அப்படிவிற்கப்பட்ட பொருட்களை ஆஸ்திரேலியாவின் கன்பெர்ரா தேசிய அருங்காட்சியகம் வாங்கி வைத்திருந்தத. இதை கண்டுபிடித்த இந்திய அரசு தங்கள் நாட்டிற்கு சொந்தமான கலை பொக்கிஷங்கள் உள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியதுடன், வரலாற்று ரீதியான தொடர்புகளையும் விவரித்தது. இந்தியாவிற்கு அவற்றை திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு தீவிர முயற்சி எடுத்தது.

English summary

The National Gallery of Australia(NGA) on Thursday announced it would return 14 works of art from its Asian art collection to India. The works being returned are: Child-saint Sambandar, dancing child-saint Sambandar of 12th century belonging to Chola dynasty, Processional standard [‘alam], from Hyderabad, Arch for a Jain shrine, 11th-12th century, Seated Jina, 1163 from Mount Abu region, Rajasthan. The divine couple Lakshmi and Vishnu [Lakshmi Narayana] 11-12th century, Durga Mahisasuramardini, from Gujarat.