என்னங்க இது? ஏலியன் உண்மையிலேயே வந்துருக்குமோ! செவ்வாயில் கண்டறியப்பட்ட விண்கலம்? அதிர்ச்சியில் நாசா

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : நாசாவின் ஆய்வு ஹெலிகாப்டரான இன்ஜெனிட்டி கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் பறந்து ஆய்வு நடத்தி வரும் நிலையில், ஏலியன்கள் பயன்படுத்திய விண்கலம் போன்ற ஒரு மர்ம பொருளின் புகைப்படங்களை அனுப்பியதாக நாசா வெளியிட்டுள்ளது.

கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ஆறுகளும் ஏரிகளும் நிறைந்ததாக இருந்த செவ்வாயில் நுண்ணுயிரிகளும் பல்கிப் பெருகியிருந்தன என கருதப்படுகிறது.

செவ்வாய் கோளில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்தனவா, அதற்கான சுவடுகள் அங்கு எஞ்சியுள்ளனவா, எதிர்காலத்தில் உயிரினங்களை அங்கு குடியேறச் செய்யும் சாத்தியங்கள் உள்ளனவா என தொடர்ந்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

நாசாவின் படத்தில் 'கடவுளின் கை' - விண்வெளி அதிசயத்தின் உண்மை என்ன? #factcheck

English summary

NASA has released photos of a mysterious object such as a spacecraft used by aliens as it has been flying over the surface of Mars since last April.