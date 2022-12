காதலனோடு புது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த பிரியா பவானி சங்கர்.. குவியும் பிரபலங்களின் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளி திரை நடிகையாக கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் பிரியா பவானி சங்கர் தற்போது தன்னுடைய காதலனோடு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு மகிழ்ச்சியான செய்தியை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

18 வருடங்களுக்குப் பிறகு அவருடைய ஆசை நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் இவருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Priya Bhavani Shankar, who is transitioning from small screen to silver screen actress, has now shared a happy news by posting a picture with her boyfriend. Congratulations are pouring in for him who is happy that his wish has come true after 18 years.