விஜய் உடன் பேச வாய்ப்பு கிடைத்தால்.. இதுதான்.. அமீர் வெளிக்காட்டிய புது ஆசை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அமீர் தன்னிடம் விஜய் பற்றி கேள்வி கேட்ட ரசிகருக்கு அசத்தலான பதிலை கூறியுள்ளார்.

ஏற்கனவே விஜய்யின் திரைப்படத்தில் தான் டான்ஸ் மாஸ்டராக இருந்திருந்தாலும், அவரிடம் நேரடியாக பேச வாய்ப்பு கிடைத்தால் இதைத் தான் பேசுவேன் என்று தன்னுடைய ஆசையை கூறியுள்ளார்.

ரீல் கதாநாயகன் என்ற கமெண்ட் தேவையற்றது.. நடிகர் விஜய் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வைத்த பரபரப்பு வாதம்!

English summary

Amir has given a stunning answer to a fan who asked him about Vijay.Although he is already a dance master in Vijay's film, he has expressed his desire to speak to her if she gets a chance to speak directly with him.