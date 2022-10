இவ்வளவு நாளா ஆட்டம் போட்ட கோபிக்கு ராதிகா வீட்டில் கிடைத்த ஆப்பு.. முதல் நாளிலே இப்படியா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபிக்கு ராதிகாவுடன் திருமணம் முடிந்த முதல் நாளிலே ராதிகாவின் வீட்டில் அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறார்.

இத்தனை நாட்களாக கோபி தன்னுடைய வீட்டில் அனைவரையும் அதட்டி உருட்டி வைத்திருந்தவருக்கு இந்த நிலைமையா என்று பார்ப்பவர்களே பரிதாபப்படும் வகையில் இருந்து வருகிறது.

கொடைக்கானலில் ஹனிமூன்..!!தன்னை வெறுப்பவர்களுக்கு பாக்கியலட்சுமி ராதிகா கொடுத்த பதிலடி..!!

English summary

Bakkiyalakshmi Serial, Gopi is shocked to see the welcome he got at Radhika's house on the first day of his marriage with Radhika. On the first day of marriage, Gopi stands shaking his head like a booming cow to his mother-in-law's speech. Then they take aarthi and call inside the house.