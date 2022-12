கணவர் கைவிட்டாலும், கர்ப்பமாக இருக்கும் நடிகை திவ்யாவிற்கு சீரியல் நடிகைகள் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னதிரை நடிகையான திவ்யா ஸ்ரீதருக்காக அவருடைய சீரியலில் நடிக்கும் நடிகைகள் நெகிழ்ச்சியான செயலை செய்து இருக்கின்றனர்.

கருத்து வேறுபாடல் கணவரை பிரிந்து இருக்கும் திவ்யா ஸ்ரீதருக்கு தற்போது ஐந்தாவது மாதம் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில் அவருக்காக வளைகாப்பு பங்க்ஷன் கொண்டாடி வாழ்த்துக்களை குவித்திருக்கின்றனர்.

