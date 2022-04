கமிஷனால் காண்ட்ராக்டர் தற்கொலை... பாஜக அமைச்சர் மீது ஆளுநர் வரை சென்ற புகார்... பரபர கர்நாடகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக பாஜக அமைச்சர் ஈசுரவப்பா 40 சதவீதம் கமிஷன் கேட்டதால் தற்கொலை செய்வதாக கூறி காண்ட்ராக்டர் தற்கொலை செய்துள்ளார். இது தற்போது பெரும் சர்ச்சையாகி உள்ளது. ஈசுவரப்பாவை அமைச்சர் பதவியில் நீக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தும் காங்கிரஸ் இன்று கவர்னரை சந்தித்து புகாரளித்தனர். இந்த விவகாரத்தால் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இவரது அமைச்சரவையில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சராக பாஜக மூத்த தலைவர் ஈசுவரப்பா உள்ளார்.

18 நாளில் 5 வழக்குகள் சிபிஐக்கு மாற்றம்... மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா அரசுக்கு சிக்கலா? என்ன நடக்கிறது?

இவர் சர்ச்சைக்கு பெயர் பெற்றவர். அடிக்கடி பல்வேறு விஷயங்களில் சர்ச்சைகளில் சிக்குவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார். இந்நிலையில் தான் தற்போது அவர் புதிய சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார். இது அவரது அமைச்சர் பதவிக்கு உலை வைக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

The Karnataka Congress party has submitted a letter to Governor Thawar Chand Gehlot seeking the dismissal of minister Eshwarappa from the Karnataka government. They also sought his arrest in connection with the suicide of contractor Santhosh Patil.