பொங்கி வரும் காவிரி... மளமளவென நிரம்பும் மேட்டூர் அணை - முன்கூட்டியே திறக்க வாய்ப்பு

Dharmapuri

oi-Jeyalakshmi C

தருமபுரி: ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகின்றன. அருவியில் குளிக்கவும், பரிசல்களில் பயணம் செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆற்றில் நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் மேட்டூர் அணை நீர் மட்டம் மளமளவென உயர்ந்து வருகிறது.

தமிழக காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு தொடர்ந்து தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒகேனக்கல்லில் நேற்று மாலை 8 ஆயிரம் கன அடிக்கும் அதிகமாக தண்ணீர் வந்தது இன்று காலை விநாடிக்கு 30 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டுள்ளது.

ஒகேனக்கல்லில் மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, சினிபால்ஸ் உள்பட அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. ஒகேனக்கல் அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும், படகில் சவாரி செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆனந்தமாக குளிக்கலாம் என்று நினைத்து வந்த பயணிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.

English summary

Mettur Dam Water level: ( காவிரியில் நீர் வரத்து அதிகரிப்பால் மேட்டூர் அணை நீர் மட்டம் உயர்வு) As the water level in the Hogenakkal Cauvery rises, the water in the waterfalls overflows. Bathing in the waterfall and traveling for gifts is prohibited. The water level of the Mettur Dam is rising rapidly as the water level in the river has increased.