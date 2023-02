சென்னைக்கு கிளம்பி வரும் அமிர்தா..நிச்சயதார்த்த மேடையில் எழில்..கடைசியில் கோபியால்கிடைத்த அதிர்ச்சி

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் அமிர்தா எழிலுக்கு போன் செய்து எடுக்காததால் சென்னைக்கு வந்து அங்கே எழிலுக்கு நிச்சயதார்த்தம் என்பது தெரிந்து அதிர்ச்சி அடைகிறார்.

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொன்னதும் அவசர அவசரமாக திருமண ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகிறது.

என்கேஜ்மென்ட்க்கு மண்டபத்திற்கு குடும்பத்தோடு எழில் வந்திருக்கிறார்.

கடைசி நேரத்திலும் பாக்யாவிற்கு எழில் மீது சந்தேகமாகவே இருக்கிறது.

செழியனால் கோபி திருமண மண்டபத்திற்கு வந்ததை பார்த்து அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர்.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial February 2nd Episode: InBaakkiyalakshmi serial, when Ezhhil agrees to the marriage, the wedding arrangements are made in a hurry. Ezhil has come to the hall with his family for the engagement. Baakkiya is suspicious of Ezhil at the last moment. Everyone is shocked to see that Gopi has come to the wedding hall.