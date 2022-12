ரச்சிதாவை பற்றி மைனா கூறிய ரகசியங்களை புறம் பேசும் ஏடிகே... இப்படியா பேசணும்? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் புறம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இதுவரைக்கும் ரட்சிதா எந்த மாதிரியும் கோபப்படவில்லையே என்று ஏடிகே பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ரச்சிதாவின் தோழியாக இருக்கும் மைனா நந்தினி அவரைப் பற்றி பல விஷயங்களை கூறியிருக்கிறாராம். அதைக் குறித்து கூட அந்த வீடியோவில் ஏடிகே உளறி இருக்கிறார்.

English summary

Fans are sharing a video of ADK saying that Rachitha has not been angry in any way so far while they are talking about each other in Bigg Boss Tamil Season 6.Rachitha's friend Maina Nandini has said many things about her. Even ADK mentions it in the video.