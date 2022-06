அக்னிபாத் போராட்டம்: சாட்டையை சுழற்றிய உபி போலீஸ்! 260 பேர் கைது! அயோத்தியில் 144 தடை

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ : பீகாருக்கு அடுத்தபடியாக உத்தரபிரதேசத்தில் போராட்டம் உக்கிரமாக நடந்தது. போலீஸ் நிலையத்துக்கு தீவைக்கப்பட்ட நிலையில் வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ரயில் நிலையங்கள் சூறையாடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக 260 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அயோத்தியில் 144 தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பாதுகாப்பு படைக்கான ஆள்சேர்ப்பு திட்டமாக அக்னிபாத் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படை ஆகிய முப்படைகளில் இளைஞர்கள் குறுகிய காலம் சேவையாற்ற முடியும்.

இதுதொடர்பான அறிவிப்பை முப்படை தளபதிகளுடன் சேர்ந்து மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டார்.

விடாதீங்க! டெல்லி போலீஸ் மீது ஓம் பிர்லா, வெங்கையா நாயுடுவிடம் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் சரமாரி புகார்

English summary

Agnipath Protest: After Bihar, Uttar Pradesh witnessed vehicles damaged and the police station was set on fire. Now total of 260 people have been arrested in connection with the violence. 144 orders imposed in Ayodhya.