என்னது வனிதா அக்காவின் சாயலா...கொழுத்தி போட்டுட்டாரு அபிஷேக்...இது அவங்களுக்கு தெரியுமா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதார்த்தமாக பேசுகிறேன் என அபிஷேக் பேசிய வார்த்தை தற்போது பிக்பாஸ் ரசிகர்களை காண்டாக்கி இருக்கிறது.

அபிஷேக் ரிவ்யூ தொடங்கியதும் ஓடி வந்துவிட்டனர் நெட்டிசன்கள்.

வந்த இடம் தெரியாமல் அமைதியாக இருக்கும் நாடியா சிங்கை வனிதாவுடன் ஒப்பிட்டு ரசிகர்களை காண்டாக்கி விட்டிருக்கிறார்.

நீதி கேட்டு பயணம்... மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் பஸ்ஸில் விஜய் யாத்ரா... அகிலேஷ் யாதவை கலாய்க்கும் பாஜக..!

English summary

Abhishek compared Nadia to Vanitha's character in today's promo in the 5th season of Bigg Boss and has gone viral on the social media.