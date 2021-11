விளையாட்டு சொல்லிக்கொடுத்த பிரியங்காவின் தலையிலேயே கையை வைத்த தாமரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆரம்பத்தில் விளையாட்டு புரியவில்லை என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்த தாமரை தற்போது கலக்கி வருகிறார் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

தாமரை குழம்பிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அவருக்கு ஆறுதலும், அறிவுரை கூறிய பிரியங்காவிற்கு இப்போ ஆப்பு வைத்துவிட்டார் என்று கலாய்த்து வருகின்றனர்.

புரட்சிகர அரசு அமைக்க சதி- ஜெய்பீம்-க்கு எதிரான மாஜி போலீஸ் அதிகாரி கலியமூர்த்தி கருத்தால் சர்ச்சை

ஒரு வழியா விளையாட்டை புரிந்து தாமரையும் விளையாட தொடங்கிவிட்டார் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் உசுப்பேத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Priyanka initially taught Lotus that this is what Bigg Boss is all about. But now fans are saying that Lotus, who understands the game well, is playing it to Priyanka.