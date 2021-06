நான் தம் அடிக்கிற ஸ்டைலைப் பார்த்து.. "குப் குப்"... ஒரு திடீர் தொடர் (7)

Essays

oi-Arivalagan ST

ஆமா.. இந்த சிகரெட் குடிக்கும் பழக்கம் எப்படி உருவாகியிருக்கும்.. எவன் கண்டுபிடிச்சிருப்பான் அப்படிங்கிற அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிந்தனை மண்டையைக் குடைந்தது.

மண்டை குடைந்தால் உடனே ஆராய்ச்சியில் இறங்கி விட வேண்டுமே.. அப்படி இறங்கியபோதுதான் சுவாரஸ்யமான பல தகவல்கள் கிடைத்தன.

இந்த ஐரோப்பியர்கள்தான் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளுக்கு "மாடர்ன் சிகரெட்" பழக்கத்தை கொண்டு போய்ச் சேர்த்து கெட்டு குட்டிச் சுவராக்கியுள்ளனர்.

நாட்டிலேயே முதல்முறை.. சிகரெட், பீடி சில்லறை விற்பனைக்கு மகாராஷ்ராவில் தடை.. பின்னணி!

English summary

Smoking habit was there in the world in many countries for long. A Frenchman only introduced modern cigaretts in France for the first time and it spread to England and other countries later.