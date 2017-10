ஒன் + ஒன் = ஜீரோ : அத்தியாயம் 33

Rajeshkumar

Shankar

"கூடிய சீக்கிரம் தெரியும்", விவேக் சொல்லிக் கொண்டே அந்த ஆசிர்வாதம் ஹாஸ்பிடலின் காம்பெளண்ட் கேட்டுக்குள் நுழைந்து 'Way to Parking' என்று இண்டக்ஸ் போர்டு வழிகாட்டிய சிமெண்ட் பாதையில் சென்று ஒரு மரத்துக் கீழே நிறுத்தினான்.

English summary

The 33rd Chapter of Rajeshkumar's Crime Series One + One = Zero.